سقطت من ارتفاع 50 مترا.. سائق ينقذ طفلة من الموت المحقق.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام سائق بإنقاذ طفلة من الموت المحقق، وذلك بعدما سقطت من ارتفاع شاهق يصل لأكثر من 50 مترا في فيتنام.





وأظهرت اللقطات قيام سائق ديليفري في فيتنام بإنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين سقطت من الطابق الـ 12 وقام بالتقاطها.





وقال "نجويه مانه"، سائق الديليفري "سمعت أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة، ثم رأيت الطفلة تتسلق من الشرفة، وقفزت من السيارة على الفور، ثم صعدت على سقف يبلغ ارتفاعه مترين للبحث عن وضع مناسب للتمكن من التقاط الفتاة".





وأوضح التقرير أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم علاجها من خلع في الفخذ.



