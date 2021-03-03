ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر.. بيان عاجل من الجيش بشأن عملية إرهابية بالعاصمة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:59 م
وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
Advertisements
محمود نوفل
أفاد موقع الإذاعة الجزائرية تمكن المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من إحباط تفجير إرهابي بالعاصمة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

ونص البيان الذي تلقى موقع الإذاعة الجزائرية نسخة علي "في إطار مكافحة الإرهاب وباستغلال المعلومات تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة. 

وأضاف البيان "تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأتمت الوزارة الجزائرية بيانها قائلة "هذه القنبلة كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الشعبي الوطني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

تبدأ بـ 4 آلاف جنيه.. مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على تذاكر 9 وجهات دولية

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

داخل لجنة الامتحان.. مصرع طالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة في سوهاج

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور