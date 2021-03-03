ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يصل مطار القاهرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصل اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، منذ قليل، إلى مطار القاهرة، لمرافقة بعثة الفريق الأول المتجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، أعلن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غياب مصطفى محمد.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بـ الدوري

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

بدون فرجاني ساسي ومصطفى محمد.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء مولودية الجزائر

الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غدا

قبل السفر للسنغال.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. مشهد ساخن تسبب في تنازل سهير رمزي عن أجرها الكبير.. شاهد

بعد بيان مصر والسودان.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

نكشف خارطة طريق اللجنة المؤقتة للزمالك وحقيقة الـ100 مليون جنيه

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

حافظت على أكبر سر في الوسط الفني.. «سناء يونس» بطلة الضحك والبكاء

في غضون أسبوعين.. أول لقاح مصري لـ كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب