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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز بفضية المختلط بمسابقات التراب بكأس العالم للرماية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى فريق المنتخب المصري المكون من البطلين أحمد زاهر وماجي العشماوي، لتحقيقهما الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط تراب.


جاء ذلك في إطار  بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري بمشاركة 400 من الرماة الدوليين من 32 دولة من مختلف أنحاء العالم.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلى المتابعة اللحظية مع اللجنة المنظمة لكافة تفاصيل بطولة كأس العالم للرماية، في ضوء سياسة الدولة نحو تحقيق النجاح والتميز لمختلف البطولات والأحداث العالمية المقامة على أرض مصر، مشيرًا إلى الإنجازات التي يحققها اللاعبون في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم لتحقيق الفوز والانجازات الجديدة في سجل الرياضة المصرية.


وكان يتنافس في الزوجي المختلط 16 فريقا من مصر وروسيا وكازاخستان والمغرب وبولندا والهند وسلوفاكيا، وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسهر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.


يذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".

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