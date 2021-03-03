طلاب الجامعات: الإجراءات الاحترازية مشددة والامتحانات في مستوي الطالب المتوسط

تجري الجامعات، الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسى الجاري، في ظل إجراءات احترازية مشددة، أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات.





وقال عمروعيد ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة ان الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية بإلزام الجميع بارتداء الكمامة وانتشار الأمن بكل أنحاء الكلية للحفاظ على سلامة الطلاب.





وأكد اشرف ناصر ، في تصريحات لـ «صدي البلد» وهو طالب بالفرقة الثانية بجامعة القاهرة ، أن مدة الامتحان قلت بالنسبة للاعوام الماضية لعدم السماح للطلاب بالمكوث في قاعة الامتحان فترة طويلة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الكلية تطورت البنية التحتية لجعل الأجواء مناسبة لسير عملية التعلم عن بعد.





من جانبه، قال اسلام شكري ، طالب بالكلية التجارة جامعة عين شمس ، ان الجامعة انفردت عن باقي الجامعات وقامت بعمل مسحة لكل طالب في المدن الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا بالاضافة الي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية منذ دخول الطلاب بوابة الجامعة مع وجود كوارد طبية بجميع انحاء الكلية، مؤكدا أن الكلية تقوم بأقصى مجهود لديها لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد، قائلًا "التعلم عن بعد هو المستقبل".



