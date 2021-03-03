غدا .. مجلس الصحفيين يعتمد الميزانية والتقرير الختامى ونتيجة لجنة المشتغلين

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأخير قبل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى وذلك لاعتماد الميزانية والتقرير الختامى .





كما يعتمد المجلس خلال اجتماعه نتيجة لجنة المشتغلين ، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات النهائية لاجراءات انتخابات التجديد النصفى وعقد الجمعية العمومية المقرر لها ٥ مارس ٢٠٢١ .





وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء " كورونا ".





كما تم طرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، علي أن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت " محيط المبنى "، وستجري تحت إشراف قضائي كامل " اقتراع وفرز " ، كما تنبئ الجميع بعدم إتمام الجمعية العمومية التي سيتم الدعوة إليها يوم الجمعة ٥ مارس.









واتفق الجميع خلال الاجتماع أيضا علي أنه ربما تقام الانتخابات في ١٩ مارس الجاري بحضور على الأقل قرابة ٢٥٠٠ عضو جمعية عمومية ، بالإضافة إلي أنه جار تحديد مكان الفرز داخل المبنى، ولو اتيح أن يكون الفرز في مكان الاقتراع سيتم ذلك.





وأكد الاجتماع علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ " كورونا "، وستكون الدعاية بادوات الحماية " كمامات وكحول "، كما ستكون كل الاقتراحات التي تخرج عن إطار القانون مرفوضة تمامًا.



