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أخبار البلد

إنفوجراف.. هيئة الدواء تعلن جدول المخدرات لعام 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:33 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدرت هيئة الدواء وعدد من الأجهزة الرقابية، قرارا بإدراج 14 نوعا من الأدوية في جدول المخدرات، وذلك بعد أن تبين إقبال عدد كبير من المواطنين «المدمنين» على هذه الأدوية، ووجدت الأجهزة أن التقنين سيعمل على منع إساءة استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة.

وجاءت قائمة الأدوية التي تم إدراجها بجدول المخدرات كالتالي:

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr 

Codilar syr 

Penta flu syr 

Penta cold syr 

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr 

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr

وهذه الأدوية تم إدراجها ولن يسمح بتداولها داخل الصيدليات «أي عملية البيع» إلا من خلال روشتة تصرف بواسطة الصيدلي وغير ذلك سيعرض الصيدلي، وكذلك المنشأة إلى التحقيق وسيصل الأمر إلى الغلق التام.

و بعد فحص هذه الأدوية وجد أنها تحتوي على مواد شديدة الفاعلية والتي تؤدي إلى الإدمان لذلك تم اتخاذ القرار على الفور لحفظ وسلامة صحة المواطنين والحد من انتشار والمساعدة في الإدمان.
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