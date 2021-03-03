سموحة يكشف حقيقة الانسحاب من الدوري وموقف تحمل تكاليف المسحات





ونفي المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة" لصدي البلد"، كافة الأقاويل التى تؤكد إنسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من بطولة الدوري المصري قائلا :" غير صحيح ".





وأشار رئيس نادي سموحة إلي إلتزام النادي بكافة تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم متابعا:إلي هيطبق على الأندية المصرية يخضع له نادي سموحة دون مناقشة .





وأكد المهندس محمد فرج عامر أنه قام بإجراء مسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد قبل مواجهة نادي الجونة لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على نفقة النادي الخاصة وإرسال القيمة المالية للاتحاد المصري لكرة القدم .





وعن موقف النادي من تحمل تكاليف المسحات الطبية خلال المباريات المقبلة قال رئيس نادي سموحة :" سنقوم بعمل المسحات الطبية حرصا على اللاعبين لحين معرفة الموقف النهائي.





كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة إنسحاب فريق كرة القدم من بطولة الدوري المصري بسبب تحمل المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا .