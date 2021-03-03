ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كواليس علاقة رجاء حسين وزوجة طليقها في "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل

حلّت الفنانة رجاء حسين وزوجة طليقها ضيفتين على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين سهير جودة، وريهام إبراهيم، عبر شاشة CBC، اليوم الأربعاء.


وأكدت رجاء حسين خلال اللقاء، أن هناك علاقة طيبة للغاية تربطها بـ"دينا" زوجة طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، مشيرة إلى أن زوجة طليقها أخبرتها في اللقاء الأول بينهما بأنها تحبها كثيرًا، رغم أنها كانت "ضرتها" وقتها، معلقة: "قابلتني عند البيت وباستني وخدتني في حضنها وأنا معرفهاش، وقالتلي بحبك أوي، ومحبتها نزلت في قلبي من أول لحظة".


وتابعت، أن طليقها الفنان سيف عبد الرحمن، اختار زوجة صالحة، معلقة: "الست محترمة وشيفاني أنا بعمل ايه وهي ماشية على هذا النهج، والله ما بكدب عليكوا أنا بحبها".


من جانبها، علقت زوجة "عبد الرحمن" قائلة: "أنا أعرفها من زمان كممثلة لكن كإنسانة غير اللي على الشاشة، هي بتظهر في أعمالها ست مصرية عادية، لما شوفتها محستش إنها غريبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ليس حبًا فى الفن.. رجاء حسين توضح سبب احترافها التمثيل

رجاء حسين: الست القوية لابد أن تتحمل الحياة الزوجية.. ولهذا السبب لم أطلب الطلاق

ربنا يربط على قلبها.. رجاء حسين: بدعي لزوجة طليقي بمنتهى الحب

بالشبشب.. رجاء حسين: كنت باخد علقة سُخنة عشان بحضر بروفات فريق التمثيل

بعد زواج 51 عاما .. رجاء حسين: انفصلت عن زوجي بعد وفاة ابني

الفنان سيف عبد الرحمن مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

طرد مصطفى محمد .. مدرب جالاتا سراي يهاجم حكم مباراة أنقرة جوجو

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

الرحيل نهاية الموسم.. تفاصيل مثيرة لقرار الأهلي ضد كهربا

ياسر العمدة: أنا كنت عبيط.. والديهي: ارجع بلدك أحن عليك.. فيديو

بعد فسخ العقد المفاجئ .. الهلال السوداني يوجه رسالة لـ حمادة صدقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف أناقة مها أبو عوف