كهربا يتصدر تويتر بعد تغريمه 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة مع الأهلى شهرًا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد قيام الجهاز الفني للنادي الأهلي بتغريمه ٢٠٠ الف جنيه وحرمانه شهرا من المباريات لعدم التزامه.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الطبيعي اطلع اعلن العقوبة مع الاسباب او عقوبة بدون اعلان لعدم اعطاء الاعلام الكثير من التكهنات كهربا انا بحبه جدا لكن لو غلط لازم يتحاسب،، لكن حساب معلن وسبب عائم (عدم الالتزام ) ده ظلم اولا ليه لان كل واحد هيطلع بتكهن وهيبقى مادة خصبة للاعلام" و "‏200 الف جنيه، واستبعاد من المباريات لمدة شهر، اكيد برضوا حصل حاجة كبيرة، زي غرامة المليون جنيه بالظبط ، كهربا بيمشي ع سطر وسيب 10 ، والطريقة ديه مش بتفلح مع الأهلي، كهربا لازم يعيد حساباته من أول وجديد."







وقال آخرون "‏اعلان عقوبه كهربا هو تصريح واضح علي عدم وجود مكان لكهربا فى الاهلي بنهايه الموسم الاعلان عن العقوبه اعطاء سكين جاهز للاعلام المتزملك والمتربص بالاهلي لذبح كهربا مش متفق مع الاعلان عن العقوبه عموما هما ادري وهما الي بيديروا الاهلي فوق الجميع" و ٠"‏اكتر لاعب اخد دعم سواء من الجمهور، أو الإدارة هو كهربا، دعم غير مسبوق و ده بيحصل مع كل اللاعيبة لكن مع كهربا كانت بزيادة، كهربا ماعرفش يستغل كل الدعم ده كله، كهربا فرصة الأهلي جتله عشان يرجع لمستواه، لكن واضح انه مش عايز يساعد نفسه".



وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.



وقالت مصادر إن هناك أزمة قد شهدتها الساعات الأخيرة كان السبب فيها محمود كهربا.