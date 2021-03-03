طرد مصطفى محمد .. مدرب جالاتا سراي يهاجم حكم مباراة أنقرة جوجو

خسر جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف أمام نادي أنقرة جوجو ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي.





وقال تيريم في تصريحات عقب نهاية المباراة:"دعونا نقول بشكل عام أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على أحداث اللقاء، خلال الشوط الأول، ولكن الهدف الذي سكن مرمانا في الدقيقة الأخيرة غير من معطيات اللقاء".





وتابع قائلا : "الحكم كونيت شاكر "حكم الفيديو" لم يتدخل خاصة في إشهار البطاقة الحمراء لمصطفى محمد، إنه شئ مخزي، اللاعب المنافس هو من رفع رأسه نحو كوع مصطفى".

وسجل إبراهيم أكداغ هدف أنقرة جوجو الأول بالشوط الأول قبل لحظات من نهايته من علامة الجزاء.





وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.





وتمكن سابا لوبزهانيدزي لاعب أنقرة من إحراز هدف رائع في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعدما راوغ مدافع جالاتا سراي وسدد الكرة من أعلى الحارس لتسكن الشباك.





وقلص التركي محمد كريم النتيجة لصالح جالاتا سراي قبل نهاية المباراة.





ويلعب لأنقرة جوجو الأنجولي جيرالدو الذي انضم للفريق بعد رحيله عن النادي الأهلي، والسنغالي أليو بادجي المعار من المارد الأحمر.





وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.





ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين الأخير برصيد 20 نقطة.