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أشرف هلال: مصر تصنع 95% من البوتاجازات والأجهزة الكهربائية.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:03 م
البوتاجازات
البوتاجازات
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إبراهيم القادري
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن هيئة المواصفات والجودة أصدرت عام 2017 مواصفات جديدة بضرورة وجود الأمان في منتجات البوتاجاز، مؤكدا أن من ضمن عوامل الأمان إغلاق الغاز أتوماتيكيًا عند غلق البوتاجاز.

وأضاف "هلال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر تصنع 95% من احتياجاتها من منتجات البوتاجازات والأجهزة الكهربائية وما نقوم باستيراده من الخارج من هذه الأدوات لا يتجاوز 5%.

وطالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بتطبيق مواصفات الأمان حفاظا على حياة المواطن، لافتا إلى أن بعض مصانع تصنيع البوتاجازات لا تهتم بتطبيق مواصفات الأمان في منتجاتها.

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