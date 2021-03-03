ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجم زملكاوى: أهدرت ضربة جزاء في مباراة الأهلي ولما روحت مراتي قالتلي أنت جاي ليه.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:27 م
احمد عبد الحليم
احمد عبد الحليم
Advertisements
هاني حسين
حل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".

وقال أحمد عبد الحليم في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  والدي كان مشجع أهلاوي  وزمان كنا مقيمين في العجوزة وعشان أروح النادي الأهلي كان لازم أركب المعدية في النيل وكان الأمر به نسبة خطورة ".

 وتابع احمد عبد الحليم:" خالي كان لاعب في نادي الزمالك ونادي الزمالك كان اقرب للمنزل وانا أميل لتشجيع الزمالك ".

 وأكمل احمد عبد الحليم:" في مباراة الأهلي والزمالك ضيعت ضربة جزاء وروحت لـمراتي قالت لي انت جاي ليه، وكانت تشعر بالضيق لقيامي باهدار ضربة الجزاء في مباراة الأهلي ".

ومن جانبها قالت الفنانة هند عبد الحليم:"  لو طلعت اهلاوية بابا مكنش هيضايق بسبب هذا الأمر لكن والدتي كانت هتطردني من البيت لانها زملكاوية متعصبة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك