نجم زملكاوى: أهدرت ضربة جزاء في مباراة الأهلي ولما روحت مراتي قالتلي أنت جاي ليه.. فيديو

حل أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي".





وقال أحمد عبد الحليم في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" والدي كان مشجع أهلاوي وزمان كنا مقيمين في العجوزة وعشان أروح النادي الأهلي كان لازم أركب المعدية في النيل وكان الأمر به نسبة خطورة ".





وتابع احمد عبد الحليم:" خالي كان لاعب في نادي الزمالك ونادي الزمالك كان اقرب للمنزل وانا أميل لتشجيع الزمالك ".





وأكمل احمد عبد الحليم:" في مباراة الأهلي والزمالك ضيعت ضربة جزاء وروحت لـمراتي قالت لي انت جاي ليه، وكانت تشعر بالضيق لقيامي باهدار ضربة الجزاء في مباراة الأهلي ".



