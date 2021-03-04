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فن

أخبار الفن .. 7 معلومات لا تعرفها عن ليلى الإسكندرانية .. شائعات في حياة عادل إمام .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
عادل امام
عادل امام
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونرصد في التقرير التالي بعض المعلومات عن ليلى الإسكندرانية:

حالة من الجدل الواسع اثيرت فى الايام القليلة الماضية بسبب بعض الشائعات التى تفيد بتدهور الحالة الصحية للزعيم عادل امام وهو الامر الذى نفاه تمام نجله رامى امام والمقربين من الفنان الكبير حيث اكدوا ان عادل امام بصحة جيدة ولا يعانى من اى ازمة صحية ويعيش مع العائلة بصحة جيدة. 

قارنت الفنانة ميرهان حسين نفسها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان وذلك من خلال أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها وقامت بنشر صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

أثارت الفنانة ميرهان حسين حالة من الجدل الواسع بعد خضوعها الى جلسة تصوير جديدة خاصة بعد ان قارنت نفسها ايضا بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 

يحل اليوم ميلاد الملحن محمد الموجى زالذى قدم لنا عديد من الالحان التى تظل عالقة فى اذهان المواطن المصرى.  
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