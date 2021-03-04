تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة





وأطلت ميرهان في جلسة التصوير بفستان أنيق وتسريحة شعر جذابة وشبهها بعض متابعيها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وأطلقوا عليها "كيم كارداشيان العرب".





وكانت احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بمناسبة عيد ميلاده والدها، وحرصت على تقديم تهنئة خاصة له، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ميرهان حسين صورة لوالدها، وعلقت عليها: " كل سنة وأنت طيب يا باشمهندس.. كل سنة وانت بصحة وبخير".





وأضافت: " ربنا يخليك ليا يا بابا يا ضهري و سندي و اغلى ما في حياتي، و يخليك لينا، احنا من غيرك ولا حاجة، بحبك"





وشاركت مجموعة صور تجمعها بوالدها، من احتفال منزلي يجمع العائلة، وتألقت بفستان باللون الأحمر، مع إطلالة طبيعية بدون ميك اب.





وتصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".





يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

قارنت الفنانة ميرهان حسين نفسها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان وذلك من خلال أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها وقامت بنشر صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".