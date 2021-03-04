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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مدعومة بانخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية

الخميس 04/مارس/2021 - 08:22 ص
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%  مدعومة بانخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية وتوقعات بأن منتجي أوبك + قد يتخذون قرارا ضد زيادة الإنتاج عندما يجتمعون هذا الأسبوع.


وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي بأكبر قدر على الإطلاق وتراجع إنتاج التكرير إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب تجميد عميق في تكساس أدى إلى توقف الإنتاج.


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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين تراجعت إلى 243.5 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بأكبر قدر منذ 2003 إلى 143 مليون برميل.


وقال بوب يوجر ، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو ، عن التجميد في تكساس: "لقد كانت عاصفة عملاقة". "لقد أغلقت كل مصفاة في صف المصفاة ، بشكل أساسي ، كان ذلك مهمًا وتجمد في الإنتاج."


وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 21.6 مليون برميل ، وهو أكبر عدد على الإطلاق ، إلى 484.6 مليون برميل.


وانخفض استخدام طاقة التكرير إلى 56٪ فقط من إجمالي السعة ، وهو أدنى مستوى على الإطلاق ، حيث انخفض استخدام طاقة التكرير لساحل الخليج الأمريكيّة إلى 40.9٪.


وارتفع خام برنت 1.37 دولار أو 2.2 بالمئة ليغلق عند 64.07 دولار للبرميل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار أو 2.6٪ ليستقر عند 61.28 دولار للبرميل.

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