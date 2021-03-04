اقتصاد الإمارات.. 729 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الخميس، أكثر من 729 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 238 مبايعة بقيمة 481.04 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 108.21 مليون درهم و206 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 372.83 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا، 6 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.





وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.









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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.





وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.1 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 116.8 مليون درهم و45 رهنا لفلل وشقق بقيمة 88.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 81 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 20 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 43.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 6 ملايين درهم.