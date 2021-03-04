ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 729 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الخميس، أكثر من 729 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 238 مبايعة بقيمة 481.04 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 108.21 مليون درهم و206 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 372.83 مليون درهم.


وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا، 6 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.


وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.



اقرأ أيضا: كيف تؤثر الزيادة السكانية على مستوى الأجور في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.


وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.


وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.1 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 116.8 مليون درهم و45 رهنا لفلل وشقق بقيمة 88.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 81 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 20 مليون درهم.


أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 43.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 6 ملايين درهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات .. 715 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات.. 470 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

4.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات| 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات| 270 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

أخبار الفن .. 7 معلومات لا تعرفها عن ليلى الإسكندرانية .. شائعات في حياة عادل إمام .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا

الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور