ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:





غزل المحلة - البنك الأهلي، الثالثة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 2





طلائع الجيش - إنبي، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1





الدوري السعودي:





التعاون - الباطن، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1





الدوري الإنجليزي:





وست بروميتش - إيفرتون، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3





فولهام - توتنهام، الثامنة مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.





ليفربول - تشيلسي، العاشرة والربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.





الدوري الإيطالي:





بارما - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





نصف نهائي كأس إسبانيا:





ليفانتي - أتلتيك بلباو، العاشرة مساء، " غير مذاع على أي قناة عربية".

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.