ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
غزل المحلة - البنك الأهلي، الثالثة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 2
طلائع الجيش - إنبي، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1
الدوري السعودي:
التعاون - الباطن، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1
الدوري الإنجليزي:
وست بروميتش - إيفرتون، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3
فولهام - توتنهام، الثامنة مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.
ليفربول - تشيلسي، العاشرة والربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.
الدوري الإيطالي:
بارما - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
نصف نهائي كأس إسبانيا:
ليفانتي - أتلتيك بلباو، العاشرة مساء، " غير مذاع على أي قناة عربية".