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رياضة

ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:45 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
 
الدوري المصري:

غزل المحلة - البنك الأهلي، الثالثة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش - إنبي، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1

الدوري السعودي:

التعاون - الباطن، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1

الدوري الإنجليزي:

وست بروميتش - إيفرتون، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3

فولهام - توتنهام، الثامنة مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.

ليفربول - تشيلسي، العاشرة والربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.

الدوري الإيطالي:

بارما  - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

نصف نهائي كأس إسبانيا:

ليفانتي - أتلتيك بلباو، العاشرة مساء، " غير مذاع على أي قناة عربية".
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