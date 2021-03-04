3 ملايين جنيه تراجعًا في خسائر العربية للشحن خلال 7 شهور

أكدت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع خسائرها بنحو 17.4% عن أول 7 أشهر من العام المالي الجارى 2021/2020.
وأضافت الشركة، اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بلغت 14.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل خسائر بقيمة 17.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر لتصل إلى 7.31 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 6.57 مليون جينه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة سجلت صافي خسائر 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.