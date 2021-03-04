3 ملايين جنيه تراجعًا في خسائر العربية للشحن خلال 7 شهور

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر لتصل إلى 7.31 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 6.57 مليون جينه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وسجلت الشركة سجلت صافي خسائر 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



