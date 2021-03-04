دولة تسجل ربع مليون وفاة بسبب كورونا.. تفاصيل

قال اسلام عنان أستاذ اقتصاديات

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صحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تحور الفيروس شئ طبيعى خاصة أن كافة الفيروسات تتحور باستمرار

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وأوضح "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى، أن البرازيل سجلت حتى الآن 10 مليون إصابة بكورونا و250 ألف وفاة، حيث تمتاز بوجود كثافة سكانية كبيرة من السكان والعدوى ولكن تعانى من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التطعيم باللقاحات.





وأشار إلى أن السلالة المتحورة المكتشفة فى جنوب إفريقيا تقوم على أن التحور حدث فى أماكن عدة ومنها البروتين الشوكى الموجود على السطح والشريط الجينى للفيروس، لافتأ إلى أن عائلات الانفلونزا تحورها سريع للغاية والعلماء يصنعون كل عام لقاحا جديدا .





وأشار إلى أن تحور الفيروس مرتبط بالانتشار والذى يزداد كلما زاد التحور، لافتأ إلى أن الفيروس كلما دخل جسم الانسان كلما زادت الطفرات والقفزات الجينية، لافتأ إلى أن تحور كورونا حتى الآن بطئ ويزيد مع الانشطة الزائدة .