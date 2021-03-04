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الاتحاد الدولي للإيكيدو: اللعبة مفيهاش كسبان وخسران.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
الايكيدو
الايكيدو
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ياسمين القصاص
قال الكابتن محمد السيد، عضو الاتحاد الدولي لرياضة الايكيدو، إن الميزة في رياضة الايكيدو هو العمق في معرفة تلك الرياضة، التى تساعد كل شخص على حماية نفسه، منوها إلى أن  معظم الأشخاص التى تقدم على تعليم لعبة الايكيدو تكون أشخاص ذات فضول عن معرفة الكثير عن تلك الرياضة.

وأضاف "عضو الاتحاد الدولي لرياضة الايكيدو"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن رياضة الايكيدو ليست رياضة منافسة حيث أنها اللعبة الوحيدة القتالية التي لا يوجد بها منافسة، معقبا "مينعش ينزل اتنين قدام بعض يكون واحد كسبان واخر خسران، و بيكون اثنين يقوموا بتمثيل عرض يظهر جمال حركات الايكيدو".

وأشار "محمد السيد"، إلى أن خلال عرض الايكيدو يقوموا الأشخاص بمحاولة إظهار أفضل ما عندهم، وذلك يكون عكس المنافسة التى تؤدى إلى التفكير في الربح أو الخسارة فقط، فلذلك تبعد رياضة الايكيدو كل البعد عن المنافسة بين ممارسيها.

وأكد السيد، أن المحبة بين الممارسين تؤدى إلى مجهودهم في القيام على زيادة الرقي لتلك الرياضة، مشيرا إلى أن مشاهدة الايكيدو تختلف تماما عن ممارستها.

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