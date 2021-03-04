ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:05 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يُمثل دليلًا جديدًا لإدانة الاحتلال وجرائمه.

وأكد أبو الغيط ،في بيان صحفي اليوم /الخميس/، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازًا للإنسانية وتجردًا من جانب المُدعية العامة، وأيضًا من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. 

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله " إن إسرائيل حاولت بشتى الطرق اسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية "، مُشددًا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعيًا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة احترام التزاماتها في هذا الصدد.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور