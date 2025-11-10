قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد في انتخابات النواب بالرماية

كبار السن و السيدات توافد ملحوظ من الناخبين على لجنة محمود عمر
كبار السن و السيدات توافد ملحوظ من الناخبين على لجنة محمود عمر
هاجر هانئ

شهدت لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية توافدًا ملحوظًا من الناخبين السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025. 

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر. وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد». 

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».


 

كبار السن و السيدات توافد ملحوظ من الناخبين على لجنة محمود عمر انتخابات البرلمان محافظة الجيزة

