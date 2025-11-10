النائب محمد أبو العينين يستجيب لطلب إحدى السيدات بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

استجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لطلب سيدة مسنة قامت بالنداء عليه بعد أن أدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية، وعلى الفور استمع لما تشتكي منه السيدة، ووجه بتوفير طلبها.



وأدلى النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب محمد أبوالعينين ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب ، مشيراً إلي أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.



وأكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

وأشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وصل إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في مدرسة الجيزة القومية الابتدائية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 في تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النائب محمد أبو العينين أحد المرشحين في انتخابات النواب على قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، موضحًا أنه وكيل مجلس النواب الحالي ويخوض هذه الانتخابات أيضًا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن هناك مصورين ينتظرون حضور النائب محمد أبو العينين إلى اللجنة الانتخابية في محافظة الجيزة، وتوجه النائب محمد أبو العينين مع اللواء كمال الدالي ،أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة والمرشح على النظام الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وأوضح أن اللواء كمال الدالي هو أمين حزب الجبهة الوطنية لمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه كان قيادة أمنية بارزة وكبيرة، مضيفًا أن النائب محمد أبو العينين لديه حضور جماهيري كبير في محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين قام بجولة كبيرة على المدارس في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، وهو متواجد مع أهله وناسه ومحبيه، وهذه هي دائرته منذ التسعينيات، وهو أقدم برلماني في مصر، وحاليًا رئيس البرلمان للاتحاد من أجل المتوسط وتم انتخابه بالإجماع.