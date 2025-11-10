قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بالدقي

عبدالوكيل أبو القاسم

أدلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2025 التي انطلقت مرحلتها الأولي صباح اليوم في 14 محافظة، حيث أدلت بصوتها بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي محافظة الجيزة.  ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، خاصة أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية وتأمينها. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدة أن ذلك يدل على وعي وثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتجسيد لإرادة شعب اختار أن يكون شريكا فاعلا في بناء مستقبل وطنه.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

