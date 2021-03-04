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فن

بإطلالة طفولية... سلمي أبو ضيف تخطف قلوب متابعيها

الخميس 04/مارس/2021 - 02:00 م
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكري
نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت سلمي أبو ضيف في الصورة بإطلالة طفولية و لم تتكلف في وضع المكياج مما أثار إعجاب متابعيها.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
بإطلالة طفولية... سلمي أبو ضيف تخطف قلوب متابعيها
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