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شاهد| مراسم استقبال السيسى لرئيس غينيا بيساو فى قصر الاتحادية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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آيات احمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس غينيا بيساو فى قصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية خلال مراسم استقبال الرئيس.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد الرئيس، أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست ارادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والانطلاق إلي آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.
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