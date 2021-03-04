شاهد| مراسم استقبال السيسى لرئيس غينيا بيساو فى قصر الاتحادية

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس غينيا بيساو فى قصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية خلال مراسم استقبال الرئيس.





ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.



