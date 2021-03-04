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ثقافة

أفراح القبة يعود من جديد اليوم على المسرح العائم

الخميس 04/مارس/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال  الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تستعد لتقديم عرضها الناجح "أفراح القبة" من جديد و ذلك ابتداء من اليوم  الخميس الموافق ٤ مارس في تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث يقدم يوميا ماعدا  الثلاثاء و لمدة أسبوعين.  


جدير بالذكر ان عرض أفراح القبة شهد نجاحا جماهيريا  نقديا كبير منذ افتتاحه خلال شهر يناير من العام الماضي ، كما حصل العرض على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي  للمسرح  المصري في دورته ال ١٣ ، حيث حصل على جائزة أفضل عرض ، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج ، و  حصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، و جورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة ، و ياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة . 

"أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان  عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ،  يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور. 


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