التعليم: 583 ألف طالب في 2 ثانوي امتحنوا اليوم إلكترونيا بلا شكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 583 ألفا و477 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي نجحوا اليوم، الخميس، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.









وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها:











بلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألفا و248 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية".









بينما نجح 208 آلاف و765 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 آلاف و452 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.









كما أدى 26537 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95%.







