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أخبار العالم

رئيس تونس يقلد سفير الكاميرون وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

الخميس 04/مارس/2021 - 04:17 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اليوم الخميس  بقصر قرطاج سفير جمهورية الكاميرون بتونس "فيكتور لووي"
 Victor LOE  لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية؛  فقد اثني الرئيس "سعيد" علي الجهود التي بذلها السفير الكاميروني طيلة فترة عمله الطويلة بتونس. 

كما شدد الرئيس التونسي علي  أهمية مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الراسخة التي تجمع تونس بالكاميرون في مختلف المجالات.

وبدوره أعرب  السفير الكاميروني عن بالغ تقديره للرئيس قيس سعيد مقدما شكره لتونس على ما صادفه من دعم أثناء أداء مهامه ببلاده، مجدّدا حرص بلاده على مواصلة تطوير أوجه التعاون مع تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء قلد  الرئيس التونسي الدبلوماسي الكاميروني   وسام الجمهورية التونسية من الدرجة الاولي بحسب البيان الرئاسي .
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