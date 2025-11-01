عمر الغنيمى: افتتاح المتحف الكبير إنجاز حضاري فريد يجسد عظمة تاريخنا

أكد عمر الغنيمى نائب رئيس نادي سموحة أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم، بما يمثله من إنجاز حضاري ومعماري فريد يجسد عظمة التاريخ المصري القديم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن في مختلف المجالات.

وقال الغنيمى فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن حضور ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبعث رسالة قوية إلى شعوب الأرض كافة، مفادها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان في كل العصور، وأنها قادرة بقيادتها الحكيمة على مواصلة مسيرة الإنجازات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه قيادة الدولة، جعل النهوض بمصر هدفًا استراتيجيًا، من خلال إطلاق شعار الجمهورية الجديدة الذي تُترجم معانيه اليوم في تطوير البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وإحياء التراث المصري في أبهى صوره.

وأشار الغنيمى إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيجذب اهتمام العالم كله، ويسلط الضوء على مصر كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والأثرية، موضحًا أن الزوار سيحظون بتجربة فريدة تعكس روعة الحضارة المصرية وإبداعها المتواصل عبر الزمن.

الرياضة والثقافة

وأوضح أن الرياضة والثقافة يجتمعان في هدف واحد، وهو إبراز الصورة المشرقة لمصر الحديثة، موضحا أن “المتحف الكبير سيكون واجهة جديدة للبلاد أمام العالم، تمامًا كما يفعل أبطالنا في الملاعب عندما يرفعون راية الوطن عاليا.”

واختتم نائب رئيس نادي سموحة بتوجيه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الاستراتيجية ودعمه المستمر للفنون والتراث والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون قبلة العالم للتعرف على الحضارة المصرية الفرعونية الخالدة.