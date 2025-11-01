قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
رياضة

عمر الغنيمى: افتتاح المتحف الكبير إنجاز حضاري فريد يجسد عظمة تاريخنا

عمر الغنيمي
عمر الغنيمي

أكد عمر الغنيمى نائب رئيس نادي سموحة أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم، بما يمثله من إنجاز حضاري ومعماري فريد يجسد عظمة التاريخ المصري القديم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن في مختلف المجالات.

وقال الغنيمى فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن حضور ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبعث رسالة قوية إلى شعوب الأرض كافة، مفادها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان في كل العصور، وأنها قادرة بقيادتها الحكيمة على مواصلة مسيرة الإنجازات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه قيادة الدولة، جعل النهوض بمصر هدفًا استراتيجيًا، من خلال إطلاق شعار الجمهورية الجديدة الذي تُترجم معانيه اليوم في تطوير البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وإحياء التراث المصري في أبهى صوره.

وأشار الغنيمى إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيجذب اهتمام العالم كله، ويسلط الضوء على مصر كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والأثرية، موضحًا أن الزوار سيحظون بتجربة فريدة تعكس روعة الحضارة المصرية وإبداعها المتواصل عبر الزمن.

الرياضة والثقافة

وأوضح أن الرياضة والثقافة يجتمعان في هدف واحد، وهو إبراز الصورة المشرقة لمصر الحديثة، موضحا أن “المتحف الكبير سيكون واجهة جديدة للبلاد أمام العالم، تمامًا كما يفعل أبطالنا في الملاعب عندما يرفعون راية الوطن عاليا.”

واختتم نائب رئيس نادي سموحة بتوجيه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الاستراتيجية ودعمه المستمر للفنون والتراث والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون قبلة العالم للتعرف على الحضارة المصرية الفرعونية الخالدة.

