مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن : ضيوف مصر يدخلوها اليوم آمنين منبهرين بعظمتها وقدرتها

حسام الحارتي

عبّر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق ومدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، عن فخره واعتزازه بما تقدمه مصر قيادة وشعبا تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وحضور زعماء العديد من الدول لمشاركة مصر احتفالها بهذا الحدث التاريخي الفريد.

وقال الصقر أحمد حسن: "ضيوف مصر يدخلوها اليوم آمنين بإذن الله، منبهرين بعظمتها وقدرتها، فكما كتب  أجدادنا التاريخ وسجلوا أكثر من 7 آلاف سنة حضارة، أيضا الحاضر والمستقبل مع مصر وبسواعد أبناء مصر".

وأضاف عميد لاعبي العالم: "يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، مصر تقول للعالم كله لسه عندنا الكتير والكثير وكل يوم نقدر نجمع قلوب الملايين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن الشرق للغرب لنصنع العظمة دائما".

واستكمل أحمد حسن: "1 نوفمبر يوم تاريخي وحافل، يوم عيد لأن مصر بتقول للكل أهلاً وسهلا في صرح مصري عالمي.. أهلاً وسهلاً بضيوف مصر وأهل مصر في حضن الحضارة ومنبع التاريخ، متحف مصر الكبير ليس مجرد متحف، بل تحدي وحلم، وجاء اليوم الذي أوفت فيه مصر القوية بوعدها وتحقق حلمها لتهدي العالم كله تحفة فنية تاريخية لا تقدر بمال".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلا: "كمواطن مصري فخور ببلدي وبكل يد ساهمت في تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة، بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أصغر عامل ساهم في هذا الحدث التاريخي..  بقولهم شكرا.. وشكرا للدولة المصرية على  استمرار النجاحات والإنجازات".

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

علي معلول

علي معلول يشارك في تريند الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف الكبير

منتخب ناشئي اليد

140 هدفاً لمنتخب ناشئي اليد فى بطولة العالم قبل مواجهة ألمانيا بالنهائي

لامين يامال وصديقته نيكي نيكول

لامين يامال يعلن الانفصال عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

