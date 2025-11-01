صوت مصر للعالم.. السوبرانو فاطمة سعيد تطل من المتحف المصري الكبير في ليلة افتتاحه التاريخي

على أعتاب اللحظة التاريخية المنتظرة التي يشهد فيها العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، يترقب الجمهور والحضور العالمي الفقرات الفنية التي ستزين هذا الحدث الاستثنائي.

ويأتي في مقدمة النجوم الذين سيُبهرون العالم بصوتهم السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أيقونة للأوبرا على المسارح الدولية الكبرى.

ومشاركتها في حفل الافتتاح لا تمثل تكريماً لموهبتها الفذة فحسب، بل تُعد إشارة واضحة لربط الحضارة المصرية العريقة بالفن المعاصر، حيث ستمتزج عراقة كنوز الماضي بجمالية الصوت المصري الذي وصل إلى العالمية.



فمن هي هذه الفنانة التي اختيرت لتحمل رسالة مصر الفنية إلى العالم من قلب أضخم صرح أثري؟ وما هي طبيعة مشاركتها التي ستسلط الضوء على عمق الميراث الثقافي المصري؟.

تقدم فاطمة سعيد فقرة غنائية خاصة ضمن فقرات الحفل، الذي ينتظره الملايين داخل مصر وخارجها، في إطار احتفال عالمي يبرز مكانة مصر الحضارية والثقافية أمام المجتمع الدولي.

السوبرانو فاطمة سعيد من أبرز الأصوات النسائية في مجال الأوبرا الكلاسيكية على مستوى العالم، وتمكّنت بموهبتها الفريدة من الوصول إلى أهم المسارح الأوروبية، مثبتة أن الفن المصري قادر على منافسة مدارس الغناء العالمية.

وُلدت فاطمة سعيد في القاهرة عام 1991، وبدأت رحلتها الفنية وهي في الرابعة عشرة من عمرها حين درست الغناء في استوديو الدكتورة نيفين علوبة بدار الأوبرا المصرية، قبل أن تُكمل دراستها في مدرسة هانز إيسلر للموسيقى ببرلين، حيث فازت بجائزة منحة التميز وجائزة “ستارت آب ميوزيك” عام 2013.

التحقت فاطمة بأكاديمية تياترو آلا سكالا في ميلانو، لتصبح أول سوبرانو مصرية تغني على هذا المسرح العريق، أحد أعرق دور الأوبرا في العالم، وحققت من خلاله انطلاقتها الدولية.

حصلت فاطمة على عدد من الجوائز المرموقة، من بينها "جائزة الإبداع" المصرية عام 2016 كأول مغنية أوبرا مصرية تنالها، و"جائزة الثقافة الأوروبية" عام 2024، إلى جانب جائزة "أوبوس كلاسيك" الألمانية عن ألبومها الأول "النور" الذي صدر عام 2020، كما أصدرت ألبوم "تحية إجلال للموسيقار محمد عبد الوهاب" عام 2023.

فازت فاطمة سعيد بعدة جوائز عالمية، من بينها الجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا، وجائزة فيرونيكا دون في دبلن، وجائزة ليلى جينسر في إسطنبول، كما حصلت على لقب أفضل فنانة شابة لعام 2021 من جائزة أوبوس كلاسيك الألمانية المرموقة.