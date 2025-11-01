التليفزيون المصري ينقل حفل المتحف الكبير بثلاث لغات .. والإذاعة بـ 23 لغة

ينقل التليفزيون المصري اليوم علي الهواء فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح علي جميع قنواته .

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية علي قناة نايل تي في انترناشونال ، والتي تنضم إليها القنوات الثانية ، والنيل سينما ، والنيل دراما.

وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ 23 لغة ، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

وكانت الإذاعات الموجهة قد بثت تنويهات ومعلومات بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير علي مدي الأسبوعين الماضيين.

وفي إطار التغطية التقي مراسلو قناة النيل الثقافية التي تبدأ البث المشترك مع قناة نايل لايف الثالثة عصر اليوم .. بعدد من نخبة علماء المصريات بالعالم .. من بينهم عالمة المصريات الألمانية فريدريكه زايفريد مديرة المتحف المصري في برلين .

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “ إننا إزاء يوم عظيم من أيام تاريخنا المجيد ، حيث نعيد تقديم موجز تاريخ حضارتنا في مبني أسطوري واحد . ولا يعد افتتاح اليوم إنجازاً مصرياً فحسب ، بل هو إنجاز عالمي يخص الحضارة الإنسانية كلها والإبداع البشري بأكمله . إنه ليس فقط المتحف الكبير بمصر ، بل المتحف الكبير بالعالم”.