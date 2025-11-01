الصوفية : المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة مصر وعراقتها التي لا تزول

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في تصريح له بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أن هذا الحدث التاريخي لا يقتصر فقط على كونه متحفًا أثريًا، بل يمثل تجسيدًا حيًا لروح مصر التي أضاءت العالم عبر العصور بالعلم والثقافة والإيمان.

وقال القصبي في بيان له: "إن افتتاح المتحف ليس مجرد إعادة فتح لصروحٍ أثرية، بل هو تأكيد جديد على أن مصر كانت ولا تزال مهدًا للحضارة والإيمان، وعاصمة للنور الإنساني الذي يعبر الحدود ويمتد عبر الزمن".

وأضاف أن هذا الحدث يُظهر للعالم أجمع قدرة مصر على الحفاظ على تراثها العظيم وفي الوقت ذاته مواكبة النهضة الحضارية والثقافية التي يشهدها العصر الحديث، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى أن المتحف المصري الكبير هو بمثابة رسالة سلام وتسامح، تؤكد قدرة مصر على الجمع بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر، بما يتماشى مع روحها الصوفية المتسامحة التي حرصت على الحفاظ على هذا التراث التاريخي.

وفي ختام بيانه، شدد القصبي على أن هذا الحدث يمثل احتفالًا عالميًا، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، حيث أن مصر كانت دائمًا مصدرًا للإشعاع الفكري والروحي، وما زالت تمثل نموذجًا في المحافظة على القيم الإنسانية في مواجهة تحديات الزمن.

وتقدم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهنئة وخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الفريد يمثل إنجازًا وطنيًّا وتاريخيًّا يعكس عظمة مصر وخلود حضارتها وعبقرية أبنائها عبر العصور.

وأوضح فضيلة المفتي أن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ودليلًا على ما تمتلكه مصر من إرادة وقدرة على الإنجاز، يجسِّد عظمة شعبٍ صنع التاريخ، وحمل رسالة الإبداع إلى الإنسانية منذ فجر الحضارة.

وأشار فضيلته إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثري يضم كنوز الماضي، بل هو رسالة حضارية خالدة تُعلن من جديد أن مصر ستظل قلب التاريخ النابض، ومهد الحضارة الإنسانية، وراعية الجمال والإتقان على مر الزمان.