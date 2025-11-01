قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
فخر الأجداد .. مصريون في الخارج و علماء المصريات يحتفون بـ افتتاح المتحف المصري الكبير

تعيش مصر اليوم لحظة تاريخية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد من أضخم وأهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وسط تفاعل عالمي غير مسبوق عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية.


وتحت هاشتاج #GrandEgyptianMuseum و"مصر بتفرح.. والعالم بيتفرج"، اشتعلت منصة "إكس" بموجة من المنشورات والفيديوهات الاحتفالية القادمة من أنحاء العالم، حيث أعاد المصريون في الخارج نشر مقاطع تظهر الاحتفالات الشعبية في القاهرة مع الزوار الأجانب، إلى جانب فيديوهات توثق مراحل بناء المتحف منذ وضع حجر الأساس وحتى لحظة الافتتاح.


كما غير العديد من المستخدمين حول العالم صور حساباتهم إلى شخصيات فرعونية وزخارف مستوحاة من حضارة مصر القديمة، في تعبير رمزي عن الفخر بالأجداد وعظمة الإرث المصري الذي يسطع من جديد من قلب الجيزة.


وتحت هاشتاج "Egyptology" نشر عالم المصريات الأمريكي الدكتور بيتر ج. براند، الأستاذ بجامعة ممفيس بالولايات المتحدة، عدة مقاطع مصوّرة تُظهر المصريين يحتفلون في الشوارع، إلى جانب لقطات للأعمال الإنشائية التُقطت عبر الأقمار الصناعية، موثّقًا التقدّم المذهل في المشروع منذ بدايته وحتى اكتماله هذا العام. كما شارك أغاني مصرية تراثية وكتب تعليقًا قال فيه: «مصر تحتفل بكنوزها الخالدة.. الفخر الإنساني يبدأ من هنا».


ويُعدّ الدكتور براند من أبرز المتخصصين في دراسات عصر الدولة الحديثة، لا سيما في أواخر الأسرة الثامنة عشرة والعصر الرمسي. وحصل دكتور براند على درجة الدكتوراه في الحضارات الشرقية والأدنى من جامعة تورونتو عام 1998، وتتركز أبحاثه على الدبلوماسية المصرية القديمة والنقوش العسكرية والمعابد الملكية وفكر الملكية الإلهية.


وفي سيدني، أعربت عالمة المصريات الأسترالية ثيريز كلارك، عن سعادتها البالغة- عبر حسابها على منصة "إكس"- وقالت: سعيدة جدا بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم".


وأضافت أن البث المباشر لحفل الافتتاح سيبدأ في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت سيدني، كما أنها شاركت منشور وزارة السياحة والآثار المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة رمزية تُظهر مدى اهتمام المجتمع العلمي الأسترالي بهذا الحدث الثقافي الاستثنائي.


كما كتب عالم المصريات البريطاني د. كامبل برايس من متحف مانشستر "أتمنى لكل شخص في مصر وحول العالم يوم افتتاح سعيد، المتحف المصري الكبير هو أكثر المتاحف التي زرتها روعة. لقد تجولت في نصف مساحته فقط."


ومن المتوقع أن يتواصل الزخم العالمي خلال الساعات المقبلة مع بدء البث الحي للفعاليات من القاهرة، حيث تتجه أنظار العالم إلى الجيزة؛ لمتابعة أحد أهم الأحداث الثقافية في هذا القرن.


وتغطي كبرى وسائل الإعلام الدولية الافتتاح لحظة بلحظة، وعلى رأسها شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية التي أعد مراسلاها كير سيمونز وشارلين جوباش تقريرًا خاصًا من داخل المتحف، إلى جانب تغطيات موسّعة من قنوات CNN وNational Geographic وPBS في الولايات المتحدة، التي خصصت ساعات بث مباشرة وتقارير تحليلية عن "أعظم حدث ثقافي في العصر الحديث"، بحسب وصفها.
كما بدأت منصة "تيك توك لايف" بنشر مقاطع من تدريبات الفرق المشاركة في حفل الافتتاح بالزي الفرعوني وسط العجلات الحربية تحت هاشتاج "مصر الآن"، وبثت الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير تحت عنوان "Global promo" "المتحف المصري الكبير" بالعربية والإنجليزية لتسهيل متابعة المشاهدين عبر المنصة، وذلك لكونها المنصة الرسمية التي تعاقدت معها الحكومة المصرية للبث الحي لمراسم الافتتاح الرسمي.
 

