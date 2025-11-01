عمرو ثروت: افتتاح المتحف الكبير لحظة فخر لكل مصري تؤكد ريادة الدولة الثقافية

اعرب بنك ABC مصر عن فخره واعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الثقافي العالمي الذي يجسّد روح الإبداع والتجدد التي طالما ميّزت الحضارة المصرية. ويأتي هذا الحدث ليعكس ما تسعى إليه مصر اليوم من نهضة شاملة تجمع بين الأصالة والتطور، وهي القيم ذاتها التي يرتكز عليها بنك ABC في استراتيجيته للنمو في السوق المصري.

وفي هذا السياق، صرّح عمرو ثروت، الرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر، قائلاً:

"افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لكل مصري، تؤكد ريادة مصر الثقافية وحضورها العالمي. وانسجامًا مع هذه الروح، نواصل في بنك ABC جهودنا لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتقديم خدمات تتمحور حول احتياجات العملاء، بما يدعم مسيرة التنمية ويُبرز الوجه الحضاري لمصر."

ويؤكد بنك ABC مصر التزامه بمواكبة رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، من خلال التوسع الذكي في السوق المحلي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا.