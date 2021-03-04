زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي خطير

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، نيوزيلندا، ما أدى إلى تحذيرات من حدوث تسونامي خطير.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 7.3 درجة ضرب نيوزيلندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامي خطير حسبما قال مركز التحذير من تسونامي بالمحيط الهادئ.





وأضاف المركز أن موجات تسونامي ممكنة على بعد 300 كيلومتر (180 ميلا) من مركز الزلزال.



