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أخبار العالم

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي خطير

الخميس 04/مارس/2021 - 04:24 م
زلزال على مقياس ريختر
زلزال على مقياس ريختر
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شيماء مصطفى
ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، نيوزيلندا، ما أدى إلى تحذيرات من حدوث تسونامي خطير.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 7.3 درجة ضرب نيوزيلندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامي خطير حسبما قال مركز التحذير من تسونامي بالمحيط الهادئ.

وأضاف المركز أن موجات تسونامي ممكنة على بعد 300 كيلومتر (180 ميلا) من مركز الزلزال.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طلبت السلطات من النيوزيلنديين المتواجدين على ساحل الجزيرة الشمالية، الفرار إلى أرض مرتفعة أو "إلى أقصى حد ممكن في الداخل"، في حال شعورهم بهزة "طويلة أو قوية" في الساعات الأولى من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووصف الشهود، هزة اليوم، بأنها "طويلة جدًا ومتأرجحة"، والتي استمرت لمدة دقيقة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
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