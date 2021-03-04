المتيني: المجلس البحثي لجامعة عين شمس سيقود حركة البحث العلمى

عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس البحثي لجامعة عين شمس عبر تقنية (الفيديو كونفرانس ) بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المجلس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، أ.د هشام الغزالى رئيس قسم الأورام أستاذ طب الأورام، الدكتور محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس لفيف من السادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس البحثى.





رحب الدكتور محمود المتينى بكافة أعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم والمساهمة في تحقيق طفرة نوعية في الإنتاجية العلمية والبحثية وخلق كوادر متميزة من شأنها مساعدة الجامعة على تحسين التصنيف الدولي لها ومواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.





وأضاف أن أدوار المجلس البحثى ستساعد على تعظيم البحث العلمى بالجامعة، والمساهمة فى زيادة النشر الدولي كمًا وكيفًا وزيادة براءات الاختراع من قطاعات الجامعة المختلفة، إلى جانب زيادة البحوث التطبيقية، فهدف المجلس البحثى لن يقف عند وضع سياسات واستراتيجيات البحث العلمى فقط ولكنه سيمتد لمتابعة تنفيذها، مؤكدا أن المجلس البحثي سيقود حركة البحث العلمى بالجامعة، وسيحدث نقلة نوعية، مثنيا علي الجهود التى قام بها قيادات الجامعة السابقة في هذا الصدد.





وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على دعم قطاع شئون التعليم والطلاب للمجلس البحثي.





استعرض الدكتور أيمن صالح أهمية المجلس البحثى والأدوار المنوط بها باعتباره قاطرة ستدفع البحث العلمى بالجامعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية، مؤكدا أن دور المجلس البحثي سيمتد للتأكد من تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة منها بشكل تطبيقي في شكل إجراءات تنفيذية.





كما تطرق إلى تشكيل المجلس ، حيث يرأس المجلس الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ويضم بين عضويته وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ( بصفتهم ) والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والسادة علماء الجامعة المكرمين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، بالإضافة إلى بعض مديرى المراكز والأقسام البحثية ليعبر عن كافة قطاعات البحث العلمى بالجامعة الصحية .. البيئية ...وغيرها وذلك لمدة عامين، موضحًا آلية عمل المجلس ، مؤكدا أن قراراته إلزامية لمختلف الكيانات.



