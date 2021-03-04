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سيارات

حيل بسيطة للتخلص من الاتساخات الصعبة داخل السيارة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 م
حيل بسيطة للتخلص
حيل بسيطة للتخلص من الاتساخات الصعبة داخل السيارة
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اشرف عطية
بعض ملاك السيارات يفضلون العناية الفائقة بها والحفاظ عليها وتنظيفها من الداخل بشكل دوري، للحفاظ عليها، وجعلها تظهر بمظهر جميل وجذاب، كما أنها تحسن من الحالة النفسية أثناء القيادة.

العناية بمقصورة السيارة وتنظيف الاتساخات بشكل سريع أفضل من تركها، مما يكون من الأسهل إزالة الاتساخات قبل جفافها.

وبمرور الوقت تزداد الاتساخات في مقصورة السيارة وبالأخص في السقف والأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويصعب التخلص منها وتنظيفها خاصة في حال إهمال السائقين العناية بها لمدة طويلة فتلتصق بالأسطح بشكل صلب للغاية.. وفي هذا السياق نعرض عليكم طرق تنظيف داخلية السيارة.

أسهل طريقة لإزالة الاتساخات الشديدة من داخل السيارة هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى يزول، ثم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها بلطف.

عند الشروع في تنظيف مقصورة السيارة الداخلية يجب الاعتماد على المواد المتخصصة للعناية بالسيارات والابتعاد عن المنظفات الشديدة والكيماويات وسوائل التنظيف المنزلية، لأنها تضر بالسيارة وتتلفها من الداخل.

وعند الرغبة في إزالة بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء فيجب استخدام المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، حيث يتم رش هذه المنظفات على المناطق المتسخة، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الروائح تماما.

يجب أن تبدأ عملية تنظيف مقصورة السيارة باستخدام بالمكنسة الكهربائية والتي تسحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب استخدام الفرشاة الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية وتخدش التابلوه.
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