متى يجب التوقف عن غسيل السيارة ؟

تعتبر القيادة بشكل مستمر يترك قدرا كبيرا من الاوساخ على السيارة ، وركنها في الخارج أيضا يجعلها عرضة لحبوب اللقاح النباتية وفضلات الطيور والغبار.

فإذا كنت تعيش في مناطق بيئية قاسية عليك أن تتعامل أيضا مع المل على الطرق في الدول الباردة والرطوبة العالية والشمس والغبار

وأكد الخبراء أن اصحاب السيارات ان هناك أشخاص يعشقون غسيل السيارة اكثر من مرة في الأسبوع إن لم يكن يوميا ، لذلك يجب أن تكون الإجابة على السؤال، هل يمكن غسل سيارتك أكثر من اللازم؟

وقال الخبراء أن في كل مرة تغسل سيارتك ، يتم استبعاد المواد الضارة والمسببة للتآكل ن والتي تعمل على تحطيم وظائف الطلاء والصدأ المعادن، لذلك غسل سيارتك بشكل متكرر، حتى يوميا، ليس له ضرر على سيارتك إن تم بالطريقة الصحيحة.

كما أن الاهتما بالشكل الخارجي للسيارة من خلال غسيلها مهم جدا للحفاظ على الطلاء الأصلي لها، لكنه يشكل خطرا على السيارة في حالة عدم الالتزام ببعض التعليمات للحفاظ على السياراة.





لا يسمح باستخدام أي أقمشة لغسل السيارة حتى لا تتعرض لخدوش أو تترك علامات، بينما توجد قفازات مخصصة لغسيل السيارات يمكن شراؤها من أي من المتاجر المتخصصة.