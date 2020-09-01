AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 عادات خاطئة عند غسيل السيارة.. احذرها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
5 عادات خاطئة عند
5 عادات خاطئة عند غسيل السيارة .. احذرها
Advertisements
منة الله عبد الحميد
تحتاج السيارة إلى الاهتمام المستمر من قبل قائدها والحفاظ عليها بقدر الإمكان من الأتربة والرواسب؛ لتجنب فيروس كورونا والشعور بالراحة والاطمئنان أثناء القيادة خصوصًا أن نظافة السيارة تعكس نظافة صاحبها. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري نصائح هامة عند غسيل السيارة 

1- الابتعاد عن تنظيف تابلوه السيارة بالكحول أو المطهرات التي تحتوي على مبيضات بشكل عام لتجنب التشققات التي تظهر في السيارة. 

2- من المعتقدات الخاطئة ان معظم قادة السيارة يفضلون ترك السيارة متسخة لأطول فترة ممكنة وتنظيفها في وقت واحد، ولكن ينصح بغسيل السيارة أول بأول عند اتساخها؛ لأن فضلات الطيور والحشرات تلتصق في الزجاج الأمامي ويصعب تنظيفها. 

3- من الأخطاء الأكثر شيوعًا استخدام معجون الأسنان في إصلاح الزجاج الأمامي المكسور عند غسيل السيارة. 

4- استخدام الصابون السائل في تنظيف الفرش القطن يؤدي إلى انتشار رائحة العفونة بقدر كبير. 

5- ترك حبوب القهوة في السيارة اعتقادًا منهم بأنها تزيل الروائح الكريهة؛ ولكنها تتسبب في انتشار النمل بالسيارة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بدل ما تروح المغسلة».. طريقة سحرية لتنظيف دواسات السيارة

من الداخل والخارج.. أسهل طريقة لتنظيف السيارة في 10 دقائق

6 نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة من التشقق

احذر.. 4 أشياء منزلية تضر بسيارتك أبرزها ورق الجرائد

حلول سحرية لعلاج تشققات التابلوه.. أبرزها طلاء الأظافر

الطريقة الصحيحة لغسيل السيارة من الداخل بالماء والصابون والكحول

ترشيحاتنا

ما هي مراحل سرطان الرئة؟

خاص| كواليس طرد حسني عبد ربه من مباراة الاسماعيلي والاتحاد

من يفوز بالتريند.. سمية الخشاب ورانيا يوسف ونرمين الفقى وياسمين صبرى

حقيقة كلمة بوروروم..أسرار وحكايات من حياة الشاويش عطية وسبب بكائه قبل موته..فيديو

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

محمد عمارة: حسام حسن أفضل مدير فني.. وعبدالحفيظ لن يتكرر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو