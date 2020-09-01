5 عادات خاطئة عند غسيل السيارة .. احذرها





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري نصائح هامة عند غسيل السيارة





1- الابتعاد عن تنظيف تابلوه السيارة بالكحول أو المطهرات التي تحتوي على مبيضات بشكل عام لتجنب التشققات التي تظهر في السيارة.





2- من المعتقدات الخاطئة ان معظم قادة السيارة يفضلون ترك السيارة متسخة لأطول فترة ممكنة وتنظيفها في وقت واحد، ولكن ينصح بغسيل السيارة أول بأول عند اتساخها؛ لأن فضلات الطيور والحشرات تلتصق في الزجاج الأمامي ويصعب تنظيفها.





3- من الأخطاء الأكثر شيوعًا استخدام معجون الأسنان في إصلاح الزجاج الأمامي المكسور عند غسيل السيارة.





4- استخدام الصابون السائل في تنظيف الفرش القطن يؤدي إلى انتشار رائحة العفونة بقدر كبير.



