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سيارات

هل غسيل السيارة في الشتاء يؤثر عليها؟.. الخبراء يجيبون

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعتبر غسيل السيارة من العمليات الهامة التي تحافظ بها على سيارتك وتمكن من إطالة عمرها الإقتراضي ، ولكن غسيل السيارة في الشتاء طبيعي ، أم ان البعض ينظر إليه على انه جنون، ولكن أثبت خبراء السيارات أن غسل السيارة في الشتاء خاصة في المناطق التي يضربها الصقيع وتتساقط عليها الامطار والثلوج ولهذا الموضوع من الفوائد التي ستدفع للقيام بتلك العملية رغم برودة الطقس.
 
-عندما تبدأ درجا الحرارة في الاتنخفاض وتبدأ الأمطار في التساقط يجب أن تبدأ في عملةي تنظيف السيارة من الأسفل لإزالة الوحل والاملاح .

-يجب تكرار عملية غسي السيارة مرة كل اٍسبوع في الشتاء ، وإن كنت تقوم بغسيل السيارة بنفسك من المفضل أن تستخدم الماء الدافئ حيث ان الماء الدافئ يساعداك في إزالة الرواسب والاملاح المتراكمة على جسم السيارة .

-قد يظن البعض أن تكرار غسل السيارة في الشتاء سيصيب جسم السيارة بالتلف، ولكن في الحقيقة ما سيصيب جسم السيارة بالتلف هي الأملاح التي تتراكم بفعل رطوبة الجو والموجودة في الوحل الذي يلتصق بأجزاء السيارة من الخارج والأسفل.

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