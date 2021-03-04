التموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم النقدي بعد كورونا.. نواب: تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة.. وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.. ويؤكدون: متطلبات المواطن أولى أولويات الدولة

تحسينها ورفع كفاءتها.. أمين سر محلية النواب يوضح الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة

نائبة: المنظومة الجديدة تضمن عدم استعمال الخبز فى أي أغراض مخصصة لغير استعمال الإنسان

برلمانية: رغيف الخبز أهم متطلبات المواطن المصري









قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.









وحول هذا الأمر، أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بجهود الحكومة، والتي دائما ما تأتي كل توجهاتها لصالح المواطن، موضحين أن الفكرة الأساسية من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، العمل على تحسينها ورفع كفاءتها ، ووصول الدعم للفئات المستحقة.









فى البداية ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، جهود وزارة التموين ، والتى تتمثل في دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا، معقبًا:" جهود مثمرة، لكننا في انتظار تطبيق هذه المنظومة، وهل سيتم بالفعل تطبيق الإجراءات العامة بالشكل المرجو أم لا".









وأوضح " درويش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفكرة الأساسية من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هى العمل على تحسينها ورفع كفاءتها ، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المشكلات في منظومة الخبز ، إلى جانب الكثير من الانتقادات التي وجهت إليها والمتعلقة بردائة الأداء الخاص بالمنظومة.









وأكد أمين سر محلية النواب أن تطبيق المنظومة الجديدة ، من شأنه أن يحقق مزايا عدة للمواطنين ، أهمها، أنها ستتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه الدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.











من جانبها ثمنت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، جهود الحكومة، في مواجهة القضايا التي تمس المواطن المصري لاسيما فئة محدودي الدخل ، و بذل الجهد من أجل الوقوف على حلها، مؤكدًا على أن فئة محدودي الدخل والأسر الفقيرة هم أكثر الفئات احتياجا للدعم والتضامن من أجل توفير مختلف سبل الحياة الكريمة.









وقالت" الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو ذهاب الدعم لمستحقيه، مؤكدة على أن ذهاب الدعم للمواطن فى صورة نقدية ، ستسهم في حصول المواطن على الحصة التي يحتاجها من الخبز بسهولة ويسر، وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري به ما يريد، إلى جانب ضمان عدم استعمال الخبز فى أي أغراض أخرى لغير الإنسان،معقبة:"لا يجوز أن ينتفع بالدعم مواطنين ليسوا بحاجة إليه، وهذه المنظومة حيال تنفيذها ستذهب إلى أكثر المواطنين استحقاقا للدعم".











وفى نفس السياق قالت النائبة، غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة تهدف إلى توفير الخبز المدعوم للمواطن المصري، مؤكدة على أن الهدف الأسمي للقيادة السياسية متمثلة في الحكومة هو الوقوف على متطلبات المواطن واحتياجاته الأساسية،وهذا ما تتبناه الدولة في توجهاتها الحالية، معقبة:" رغيف الخبز هو أهم حاجة عند المواطن".











وأكدت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن منظومة الخبز الجديدة تأتي استكمالًا للمبادرة الطموحة " حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القري المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تحرير منظومة المخابز والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بمثابة أمر جيد، سيصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، حيث سيكون سيد المنظومة أكثر من الوقت الحالي.











وتابعت عضو مجلس النواب في تصريحاتها، قائلة: إن دراسة وزارة التموين لتطبيق هذه المنظومة، بمثابة بادرة جيدة من بوادر حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصها الشديد على دعم المواطن الأولى بالرعاية والدعم ، وتقديم كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطن على مستوى الجمهورية.











وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.









ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.









وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل، لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.









وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس وسيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.









وأكد أن المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.