افتتاح 7 ملاعب تنس جديدة بنادي وادي دجلة

افتتح نادى وادي دجلة، 7 ملاعب تنس جديدة بنادي وادي دجلة في منطقة اللوتس بالتجمع الخامس مقسمة كالآتي 3 ملاعب تنس و4 ملاعب تنس صغيرة، في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى دعم وبناء المواهب الرياضية





وذلك في ضوء استراتيجية أندية وادي دجلة الرامية إلى بناء ودعم المواهب في الرياضات المختلفة من خلال تقديم أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين؛ لإعداد أبطال على مستوى احترافي عالمي يمكنهم حصد الألقاب في المحافل الدولية.





وتمتلك أندية وادي دجلة، أكبر أكاديمية تنس في الشرق الأوسط، يعود تأسيسها إلى عام 2003 ويلعب في صفوفها 1250 لاعبًا يتدربون على 76 ملعبًا في أندية وادي دجلة في المعادي، النخيل، شيراتون، اللوتس، محرم بيك، ويشرف على تدريب اللاعبين نخبة من 103 مدرب من كبار المدربين في الوطن العربي، من بينهم الكابتن إبراهيم أبو طالب رئيس الجهاز الفني للأكاديمية، والذي يمتلك سيرة ذاتية قوية، فقد سبق أن لعب بصفوف المنتخب الوطني، كما حصل على بطولة الدرع العام للدوري 4 مرات خلال مشواره التدريبي، ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي للتنس.





ونجح لاعبو أكاديمية وادي دجلة للتنس في حصد العديد من الميداليات خلال المنافسات التي خاضوها الفترة الماضية، أهمها ميداليتين بالبطولة الأفريقية المقامة في الجزائر وتونس، و5 ميداليات ببطولة الجمهورية، و69 ميدالية ببطولة الدوري.



