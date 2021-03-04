رئيس الضرائب السابق يوضح مزايا توقيع اتفاقية لمنع التآكل الضريبي

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وخبير الشئون الضريبية، إن توقيع مصر على اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التآكل الضريبي من شأنه العمل زيادة الحصيلة الضريبية وحفظ حقوق الخزانة العامة واستقرار الاستثمار المحلي والأجنبي .





أضاف مطر في اتصال هاتفي مع صدي البلد، أن الاتفاقية تعتبر بمثابة تجمع دولي نحو تبادل المعلومات والخبرات لمنع نقل الأرباح الخاصة بالشركات والكيانات الاقتصادية التي تتعمد إخفاء حجم أعمالها الحقيقي مستغلة الثغرات في التشريعات الضريبية.





ذكر مطر أن تلك الإجراءات تتكامل بصورة مباشرة مع توجهات الدولة نحو ميكنة كافة المعاملات المالية والضريبية ومن ثم التيسير علي الممول من الشركات والكيانات الاستثمارية.





أشار مطر إلى أن الحكومة جادة في إجراءات الإصلاحات الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي للدولة واختيار التجارب العالمية المتطورة ومواكبة التطورات العالمية بما يعزز الناتج المحلي.





كانت الجريدة الرسمية أعلنت اليوم عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دخول مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع التآكل الضريبي.