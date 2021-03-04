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أخبار العالم

طلب عاجل لـ شرطة الكونجرس بعد تهديدات باقتحام المبنى

الخميس 04/مارس/2021 - 07:33 م
شرطة الكونجرس
شرطة الكونجرس
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن شرطة الكونجرس طلبت من قوات الحرس الوطني، البقاء والاستمرار في توفير الأمن للمبنى لمدة شهرين إضافيين.

ووفقًا للوكالة الأمريكية، قال مسئولو الدفاع إن البنتاجون يراجع المقترح الجديد. 

وحسب الوكالة، يؤكد هذا الطلب استمرار المخاوف بشأن الأمن واحتمال اندلاع أعمال عنف في مبنى الكابيتول، بعد شهرين من اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، الكونجرس، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت سلطات إنفاذ القانون في حالة تأهب قصوى، اليوم الخميس، بمبنى الكابيتول بعد أن كشفت الاستخبارات عن "مؤامرة محتملة" من قبل جماعة مسلحة لاقتحام المبنى.

وقالت الوكالة، إن التهديد يبدو مرتبط بنظرية مؤامرة يمينية متطرفة، يروج لها بشكل أساسي مؤيدو QAnon الداعمة لـ ترامب، وأنه سيصعد مرة أخرى إلى السلطة في 4 مارس وإزاحة الديمقراطيين من مناصبهم.

وتضمنت المناقشات عبر الإنترنت التي حددتها السلطات والاستخبارات الأمريكية، ما قاله أعضاء مجموعة Three Percenters، وهي ميليشيا مناهضة للحكومة، بشأن مؤامرات محتملة ضد مبنى الكابيتول اليوم الخميس، وفقًا لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون الذين لم يُسمح لهما بالتحدث علنًا ولم يعلنا عن هويتهما.

وجاء التهديد في الوقت الذي تعرضت فيه شرطة الكابيتول ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لانتقادات شديدة من الكونجرس في جلسات استماع هذا الأسبوع بشأن سوء تعاملها مع أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير.

وأكدت شرطة الكابيتول في بيان، أنها على علم بأي تهديدات محتملة تجاه أعضاء الكونجرس أو المبنى، وهي على استعداد لأي مواجهة".
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