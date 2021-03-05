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محافظات

متعاطي لقاح كورونا: مصر سباقة في حماية صحة مواطنيها.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
متعاطى لقاح كورونا
متعاطى لقاح كورونا : مصر سباقة في حماية صحة مواطنيها.. فيديو
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ايمن محمود
أكد الدكتور نبيل ميخائيل أحد المتعاطين للقاح كورونا أن مصر دائما سباقة بتوفير اللقاح لمواطنيها  كأول دولة في افريقيا توفر اللقاح لمواطنيها.

وقدم الشكر للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي  لإصدار  توجيهات بتوفير اللقاح بالمجان حرصا علي سلامة المواطنين كما قدم الشكر لوزارة الصحة  ومديرية الصحة علي الإجراءات المتبعة في توفير اللقاح للمواطنين

وأضاف فى لقاء خاص لصدى البلد أن إجراءات التعامل مع المواطنين لتلقى اللقاح ممتازة  منذ بدء التسجيل بموقع  وزارة الصحة  وحتى الوصول الى مركز تلقى اللقاح بمطروح بمركز القلب بمستشفى مطروح العام.

وأشار أن التعامل معه ومع  الحالات يتم في سهولة ويسر  مع  اتخاذ إجراءات التباعد ، قائلا:"  مصر سباقة في حماية صحة مواطنيها".

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