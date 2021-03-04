دعم مستشفى مطروح العام بـ 2 جهاز تخدير

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول 2 جهاز تخدير لمستشفى مطروح العام بتكلفة 10 ملايين جنيه دعم من محافظة مطروح وتوفير مزيد من الأجهزة الطبية استمرارًا لدعم قطاع الصحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.









وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم وصول وتركيب جهازى تخدير ماركة GE carestation 650 بمستشفى مطروح العام مع بدء تشغيلهما لخدمة المرضى فى إطار جهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين الخدمات الطبية والارتقاء بها لاهالى المحافظة.





من ناحية اخرى اكد البلتاجى مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمطروح من سن يوم الى 5 سنوات لمدة 48 ساعة يومى الخميس والجمعة 4-5مارس 2021 بجميع الوحدات الصحية والفرق المتنقلة.





وأشار إلى أن ذلك يأتى حرصا من وزارة الصحة على سلامة أطفالنا من مرض شلل الأطفال مع الوصول الى جميع الاطفال لتلقى التطعيم.





كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بالمحافظة والدكتور شريف مدير الطب الوقائى قد شهد فعاليات انطلاق الحملة بمستشفى الأطفال ووحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح والوحدة الصحية بمنطقة الكيلو 7 مع التيسير على السيدات فى تطعيم اطفالهن وتوفير كافة سبل الراحة مع الالتزام بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية حرصا على صحة وسلامة الجميع.





وأشار المحافظ إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بواقع 122 ألفاً و108 أطفال فى مطروح، وجميع التطعيمات سيتم إعطائها لهم بالمجان. من خلال 242 فريق تطعيم ثابتًا ومتحركًا منها 51 فريقًا ثابتًا و193 فريقًا متحركًا يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين .



