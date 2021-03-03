لجنة لاختيار موقع إنشاء كلية الطب بمطروح

ع قد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاربعاء ، إجتماعًا لمناقشة اختيار أنسب المواقع المقترحة لإقامة مجمع لكليات الطب تابع لجامعة مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ،والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ومسئولى المنطقة الغربية العسكرية و اللواء خالد قشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومديرى الادارات المعنية .





أكد محافظ مطروح على أهمية الإسراع فى معاينة واختيار أنسب المواقع المقترحة ضمن 4 مواقع لإقامة مجمع طبى متكامل لجامعة مطروح ( بشري– اسنان – صيدلية ) ومستشفى جامعى.





واضاف أن الهدف من إنشاء الكلية لتوفير الكوادر الطبية وسد العجز فى الأطباء بمستشفيات المحافظة وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بأهالى مطروح وزائريها .





من ناحية أخرى أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لفرض الانضباط وازالة اشغالات الطريق المخالفة بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي والكيلو 1 وموقف الكيلو 2 بالطريق الدولي في ظل جهود المدينة لمواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال الحملة المكبرة المشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق .





وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم التحفظ وازالة اشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي وازالة الحواجز للمحال المخالفة بعد التنبية عليهم أكثر من مرة بناء عليه تم تحرير مخالفات .





وشدد جاب الله باننا مستمرون بالدفع بحملات مكبرة علي فترتين صباحا ومساءا لرفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية .



